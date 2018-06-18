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Suriyeli 2 çocuk, yüzmek için girdikleri gölette boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 01:44 | Son Güncelleme

KONYA'da  eskiden maden çıkarılan bölgede su birikintisi sonucu oluşan gölete yüzmek için giren ve suyun dibine oluşan çamura batan Suriye uyruklu Ömer Muhammed Hac (15) ve onu kurtarmaya çalışan aynı yaştaki akrabası Yahya İsmail Alu, yaşamını yitirdi.  Olay, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Dudlu Kır Mevkii'ndeki krom-magnezit fabrikasının yakınındaki eskiden maden çıkarılan bölgede su birikintisi sonucu oluşan gölette meydana geldi.

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da eskiden maden çıkarılan bölgede su birikintisi sonucu oluşan gölete yüzmek için giren ve suyun dibine oluşan çamura batan Suriye uyruklu Ömer Muhammed Hac (15) ve onu kurtarmaya çalışan aynı yaştaki akrabası Yahya İsmail Alu, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Dudlu Kır Mevkii'ndeki krom-magnezit fabrikasının yakınındaki eskiden maden çıkarılan bölgede su birikintisi sonucu oluşan gölette meydana geldi. Ömer Muhammed Hac ve Yahya İsmail Alu, iki arkadaşıyla birlikte fabrikanın tel örgülerini aşıp, gölete girip yüzmeye başladı. Bir süre yüzen Hac, kıyıdan yaklaşık 2 metre uzaklıkta suyun dibinde oluşan çamurda batmaya başladı. Durumu fark eden Alu da kurtarmak istedi. İki çocuk birlikte suyun dibine batıp, gözden kayboldu.

CESETLERİ BİRBİRİNE SARILARAK BULUNDU

Bunun üzerine diğer arkadaşları, polise ve iki çocuğun ailesine haber verdi. Ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine bağlı dalgıçlar çağrıldı. Dalgıçlar yaptığı aramada yaklaşık 3 metre derinlikte iki çocuğu birbirine sarılı halde cansız bedenlerine ulaştı. İki çocuğun cesedi sudan çıkarıldı. Bunun üzerine su kenarında endişe içinde bekleyen aileleri ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Ömer Muhammed Hac'ın babası Hüseyin Muhammed Hac, gözyaşları içinde oğlunun cansız bedenini öptü. İki çocuğun cesedi otopsi için Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuğun da aynı yere daha önceden gelip yüzdükleri belirtildi. Olayla ilgili

Soruşturma sürüyor.

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