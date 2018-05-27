HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suriyeli 2,5 yaşındaki kıza istismar iddiasına 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 12:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen 2,5 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna istismarda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen 2,5 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna istismarda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Kumluca'da dün gece 2,5 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu, düştüğü iddiasıyla Kumluca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenen doktor, durumu jandarmaya bildirdi. Hastaneye gelen jandarma ekibi, çocuğu hastaneye getiren A.A. adlı erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Suriyeli çocuğun ailesinin, A.A.'nın serasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma olayla ilgili oldukları şüphesiyle G.E. ve A.Y. adlı 2 erkek şüpheliyi de gözaltına aldı.
Kumluca Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu ambulansla Antalya'ya sevk edilirken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı ve jandarma tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

PARTNERSpor salonuna çıplak geldiler! Bakın kaç kişi fark ettiSpor salonuna çıplak geldiler! Bakın kaç kişi fark etti
Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıpAyvalık'ta balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp
Ceyhan'da kaza: 1 ölüCeyhan'da kaza: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Sürücüyü gören dondu kaldı!

Sürücüyü gören dondu kaldı!

İkiye bölünen araçtan sağ çıktı!

İkiye bölünen araçtan sağ çıktı!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.