Suriyeli 62 göçmenin Ege Denizi’nde kurtarılma anları kameraya yansıdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 62 düzensiz göçmen Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek için başladıkları ölüm yolculuğundan kurtarıldı. Göçmenlerin kurtarılma anları, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter kamerasından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında hareket halinde bir göçmen botu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu göçmen botu durdurularak içerisinde bulunan Suriye uyruklu 62 düzensiz göçmen Ege Denizi’nin soğuk sularında ölümden son anda kurtarıldı. Kurtarılma anları ise düzensiz göçmenleri tespit eden özel donanımlı helikopterin kamerasına yansıdı. Kurtarılan göçmenler limana getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi ve gerekli işlemler başlatıldı.