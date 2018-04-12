Suriyeli ailenin yaşadığı gecekonduda yangın

Ankara’da 3 çocuklu Suriyeli ailenin yaşadığı gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay, sabaha karşı Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Avcılar Mahallesi 1009/1. Sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen araçtan sıçrayan ateş, bitişikte bulunan gecekondunun çatısını da tutuşturdu. Yangından habersiz evlerinde uyuyan 3 çocuklu Suriyeli ailenin fertleri, yoğun dumana maruz kalarak, kendilerini can havliyle sokağa attı.

İhbar üzerine kısa sürede adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen çocuklara, sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından evde maddi hasar meydana gelirken, bitişikteki otomobil, küle döndü.

Suriyeli mültecilerle mahalleli arasında yaşanan husumet nedeniyle, mahallede Suriyeli ailelerin yaşadığı gecekonduların belirli aralıklarla kundaklandığı iddia edildi. Ev sahibinin ifadesine başvuran polis ekipleri, olaydaki kundaklama iddialarını araştırıyor.