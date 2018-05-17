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Suriyeli cinayetinde 'yüksek sesli müzik' ve 'küfürleşme' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Suriyeli Muhammed Abuşer'in geçen yıl çıkan kavgada öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Alihan Erdeğer, savunmasında kavganın, yüksek sesli müzik ve küfürleşmeden kaynaklandığını ileri sürdü.  Olay, 7 Ekim 2017 tarihinde, Kepez ilçesinde meydana geldi.

Suriyeli cinayetinde 'yüksek sesli müzik' ve 'küfürleşme' iddiası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Suriyeli Muhammed Abuşer'in geçen yıl çıkan kavgada öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Alihan Erdeğer, savunmasında kavganın, yüksek sesli müzik ve küfürleşmeden kaynaklandığını ileri sürdü.
Olay, 7 Ekim 2017 tarihinde, Kepez ilçesinde meydana geldi. Aralarında Suriye uyrukluların da olduğu kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken, Suriyeli oldukları belirtilen Muhammed ile kardeşi Macid Abuşer ve Haydar Ahmed bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Muhammed Abuşer yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, akraba olan Alihan ile Muhammed Ali Erdeğer tutuklandı.
Suriyeli Muhammed Abuşer'in öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Alihan ile Muhammed Ali Erdeğer, müştekiler Macid ile Beşir Abuşer ve taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.
Tutuklu sanık Alihan Erdeğer, savunmasında, evlerinin yakınındaki parktan geçerken, Suriye uyruklu bazı kişilerin yüksek sesle müzik dinlediğini ve kendisine küfür ettiklerini öne sürdü. Bu kişileri uyardığını; fakat kendisine kemer ve bıçakla saldırıldığını iddia eden Erdeğer, bıçağı aldığını ve kendisini korumak için rastgele salladığını öne sürdü. Muhammed Abuşer'in ölümüyle ilgili kastının bulunmadığını dile getiren Erdeğer, suçsuz olduğunu savunup, tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Diğer tutuklu sanık Muhammed Ali Erdeğer ise akrabası olan Alihan Erdeğer'in kendisinden 250- 300 metre uzaklıkta olduğunu, evlerinin yakınında bağrışma ve küfürleşme duyduğunu söyledi. Daha sonra 9 kişinin koşarak, sesin geldiği yere gittiğini, kendisinin de olay yerine doğru koştuğunu anlatan Erdeğer, “Suriyeli bir grubun Alihan'a saldırdıklarını görünce, gruba bağırdım. Onlar da parka doğru kaçmaya başladı. Alihan, Suriyelilerin kendisine saldırdığını söyledi. Parka doğru ilerlediğimde yerde acı çeken birini gördüm" dedi.
Yakınlarının olay yerine gelmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini aktaran Muhammed Ali Erdeğer, kendisinin olaya karışmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürüp, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Alihan Erdeğer'in tutukluluk halinin devamına, Muhammed Ali Değer'in ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

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Suriyeli cinayetinde 'yüksek sesli müzik' ve 'küfürleşme' iddiası

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