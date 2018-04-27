Suriyeli çocuğa istismarda bulunan 2 vatandaşına 43'er yıl hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde, 2 yıl önce 13 yaşında olan Suriye uyruklu S.E.K.'ye cinsel istismarda bulunup, o anları cep telefonu kamerasına kaydeden aynı ülke vatandaşları Hasen El Muhammed El Hamis (23) ve Muhammed El Adnen (23), 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 43 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 Mayıs ayında Kulu ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki işhanında meydana geldi. S.E.K., 2015 Eylül ayında ailesiyle mülteci olarak yaşadığı Ürdün'den, İstanbul'daki ablasının yanına geldi. Ablasıyla birlikte yaşamaya başlayan Suriyeli S.E.K., aynı ülke vatandaşı Hasen El Muhammed El Hamis ve Muhammed El Adnen ile tanıştı. 2 kişi, çocuğu, "Seni uçakla babana götereceğiz" diyerek kandırdı. Ablasınada haber vermeyen çocuk, şüphelilerle birlikte otobübüse bindi. Şüpheliler çocuğu Konya'nın Kulu ilçesindeki kaldıkları bir işhanına getirdi.

Çocuk Kulu'ya geldikten 4-5 gün sonra, şüphelilere tekrar ablasının yanına gitmek istediğini söyledi. Ancak şüpheliler çocuğu bırakmayarak, "Polise gidersen, uyuşturucu kullandığını söyleriz" diyerek şantaj yaptı. İddiaya göre Hasen El Muhammed El Hamis, çocuğa istismarda bulundu. Bu sırada diğer şüpheli Muhammed El Adnen da bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. İddiaya göre daha sonra Muhammed El Adnen cinsel istismarda bulununken, Hasen El Muhammed El Hamis bu anları kaydetti. Şüphelilerin S.E.K.'ye, ''Gitmeye kalkışırsan bu görüntüleri yayarız'' diyerek tehditte bulunduğu ileri sürüldü.

KAÇIP POLİSE SIĞINDI

Şüphelilerin, S.E.K.'yi bir an olsun yalnız bırakmadıkları, çocuğun tuvalete girdiğinde kapısında nöbet tuttukları öğrenildi. S.E.K., geçen yıl 27 Mayıs günü, Hasen El Muhammed El Hamis'in işe gitmesini, Muhammed El Adnen'ın da uyumasını fırsat bilerek kaçıp polise sığındı. Çocuğun anlattıklarından yola çıkan polis, 2 kişi yakalayıp gözaltına aldı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olaydan sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine çocuğun iç çamaşırları, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Burada yapılan incelemelerde çocuğun iç çamaşırları üzerinde her iki şüphelinin de spermlerine rastlandı. Ayrıca S.E.K.'nin yapılan muayenesinde de istismara uğradığı anlaşıldı.

CEZA YAĞDI

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 'çocuğun cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçlarından yargılanan El Adnen ve El Hamis, son savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 2 kişiye 'cinsel istismar' suçundan 37 yıl 6 ay, 'kişiyi hürrüyetinen yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl 3 ay olmak üzere 43'er yıl 9'ar hapis cezası kararı verdi.

