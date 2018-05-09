SURİYELİ ÇOCUK, GÖLETTE BOĞULDU

( Haber Mustafa KANLI-Kamera GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasan Nacar (14), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi'nde hafta sonru, sıcaktan bunalan Hasan Nacar, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Bir süre sonra Nacar, suda çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, bellerine halat bağlayarak girdikleri suda yaptığı arama ile Nacar'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Nacar, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Nacar, yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Nacar'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Çorum'da gizemli kız turizmi
Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi
Eski halini gören annesi sanıyor
Kendini bir anda yerde buldu
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum