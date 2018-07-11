Suriyeli çocuk hastaneye sevk edilirken öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - KİLİS’te rahatsızlanarak ambunlansla Antalya’ya sevk edilirken yolda kalbi duran Suriyeli kız çocuğu Faten El Ahmed (8) yaşamını yitirdi.
Kilis’ten ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Suriyeli Faten El Ahmed adlı kız çocuğunun saat 15.00 sıralarında Akseki ilçesi yakınlarında kalbi durdu. Ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılan Suriyeli çocuk Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan kontrolde Faten El Ahmed’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis olayla ilgili ambulanstaki sağlık görevlileriyle annesi İlham El Kalaf’ın ifadesini aldı.
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