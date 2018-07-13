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Suriyeli çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 19:05 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de serinlemek için dereye giren Suriyeli İmam Babak (10), boğuldu.

Suriyeli çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de serinlemek için dereye giren Suriyeli İmam Babak (10), boğuldu.
Olay akşam saatlerinde, Karaçay Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. Ailesi ile birlikte bölgeye pikniğe gelen İmam Babak, serinlemek için Karaçay Deresi'ne girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen çocuk, bir anda gözden kaybolunca ailesi ve çevredekiler suya girdi. Yapılan aramada bulunan İmam, sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İmam Babak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Suriyeli çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu

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