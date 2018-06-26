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Suriyeli çocuk sulama kanalında kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdu Elkalaf için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdu Elkalaf için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Suriye uyruklu Abdu Elkalaf, dün saat 17.00 sıralarında, serinlemek için Saruhanlı'nın kırsal Develi Mahalllesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra Abdu Elkalaf gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nden dalgıçlar bölgeye sevk edildi. Dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Bugün, günün ilk ışıkları ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Bazı vatandaşlar da kanal boyunca karadan arama kurtarma çalışmalarına destek verirken, Suriyeli Elkalaf ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

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