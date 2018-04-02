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Suriyeli çocuklar gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanına koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

Başakşehir’de katıldığı açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için gözyaşı döken iki Suriyeli çocuk ilgi odağı oldu.

Başakşehir’de katıldığı açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için gözyaşı döken iki Suriyeli çocuk ilgi odağı oldu. Erdoğan’ın sohbet edip birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklar, mutluluklarını İHA mikrofonuna anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir’de katıldığı açılışın ardından Akif İnan İmam Hatip Lisesi’ni gezdi. Ardından çıkışa yönelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı. Bu sırada Suriyeli Rakat isimli küçük çocuk ve ablası Sidra, gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek onu görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine iki çocuk ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına götürüldü. Bir süre aileyle sohbet eden Erdoğan daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanını çok sevdiğini belirten Rakat, "Halep’ten geldik. Çok görmek istiyordum. Konuştum beni sevdiğini söyledi" dedi.
Küçük kızın ablası Sidra ise beş yıl önce de Cumhurbaşkanının daveti üzerine tiyatro gösterisinde yer alarak Ankara’ya gittiğini ancak o zaman Türkçe bilmediği için konuşamadığını belirterek "Vatandaşlık aldınız mı? diye sordu bizde başvurduğumuzu ama henüz almadığımızı söyledik. Çok görmek istiyorduk" ifadelerini kullandı.

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