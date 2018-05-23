Suriyeli genç, ablasını rahatsız ettiğini öne sürdüğü vatandaşını bıçakladı (2)

SURİYELİ GENÇ TUTUKLANDI, BIÇAKLADIĞI KİŞİ ÖLDÜ

Konya'da Suriye uyruklu Velid H.'nin (16), ablası Asiya H.'yi rahatsız ettiğini öne sürerek, karnından bıçakladığı vatandaşı Halid Şeyh Emin (48), kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçtığı Meram ilçesinde gözaltına alınan Velid H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

