Suriyeli genç, ablasını rahatsız ettiğini öne sürdüğü vatandaşını bıçakladı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Suriye uyruklu Velid H.(16), ablası Asiya H,'yi rahatsız ettiğini öne sürdüğü vatandaşı Halid Şeyh E.'yi (48) karnından bıçakla yaraladı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Nefir Sokak'ta meydana geldi. Velid H., ablası Asiya H.'yi sürekli rahatsız ettiğini öne sürdüğü Halid Şeyh E. ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Velid H., yanındaki bıçağı çekip Halid Şeyh E.'yi karnından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Halid Şeyh E., çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi alınan Halid Şeyh E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaçan Velid H., Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Meram ilçesinde yakalandı. Velid H.'nin suç aleti bıçağı ise olay yerinin yakınında sokağa atılan eski halıların altına gizlediği ortaya çıktı.

Velid H., sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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