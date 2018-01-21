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Suriyeli genç, eşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 22:48 | Son Güncelleme 8 saat önce

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, Suriye uyruklu Kahraman Al Ahmad tartıştığı 5 çocuk annesi eşi 31 yaşındaki Selva Hıdır Ali'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay saat 17.00 sıralarında, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Emin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kahraman Al Ahmad ile eşi Selva Hıdır Ali arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kahraman Al Ahmad mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Evden gelen sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil ekipleri eve girdi. 112 Acil ekibi, eşi tarafından bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 5 çocuk annesi Selva Hıdır Ali'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Kahraman Al Ahmad'ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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