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Suriyeli genç, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 17:57 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, serinlemek için Sır Barajı gölüne giren Suriye uyruklu Fahit Zeddel (18), boğuldu.  Olay, öğle saatlerinde, Fatmalı Mahallesi'ndeki Sır Barajı'nda meydana geldi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, serinlemek için Sır Barajı gölüne giren Suriye uyruklu Fahit Zeddel (18), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde, Fatmalı Mahallesi'ndeki Sır Barajı'nda meydana geldi. Suriyeli Fahit Zeddel, iddiaya göre, serinlemek için baraj gölüne girdi. Sudaki Zeddel'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölüne giren dalgıçlar, bir süre sonra Zeddel'in cansız bedenine ulaştı. Fahit Zeddel'in cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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