Suriyeli genç, serinlemek için girdiği Sason çayında boğuldu

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da yaşayan Suriye uyruklu Hüseyin Cuma (18), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Sason çayında boğuldu.
Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan Suriyeli Hüseyin Cuma, dün arkadaşlarıyla birlikte Sason çayının Saklı Cennet mevkisine piknik yapmak için geldi. Öğleden sonra sıcak hava nedeniyle bunalan Cuma ve arkadaşları, serinlemek için Sason çayına girdi. Çayda bir süre eğlenen Hüseyin Cuma, su altına indikten sonra bir daha çıkmadı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine Batman ve Diyarbakır AFAD ekipleri ile Bitlis'ten su altı dalgıçları olay yerine geldi. Dün saat 20.00'ye kadar sürdürülen aramalarda, Hüseyin Cuma'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cuma'nın kayalıklara sıkışarak, boğulduğu tespit edildi.
Hüseyin Cuma'nın cenazesi, Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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