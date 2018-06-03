Suriyeli genç, yüzmek için girdiği gölette boğuldu

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu Hüseyin El- Hüseyin (17), boğularak can verdi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Beykavağı Mahallesi'nde Kestel Gölet’inde meydana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, akrabası Ali Ramazan ile birlikte yüzmek için gölete girdi. İddiaya göre El-Hüseyin suda takla attı, ardından dibe batmaya başladı. Durumu fark eden Ali Ramazan, kurtarmak istedi; ancak başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekibine bağlı dalgıç çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama sonucu El- Hüseyin'in cansız bedenini sudan çıkarttı. El- Hüseyin'in cesedi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

​FOTOĞRAFLI



