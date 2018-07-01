Suriyeli grup ile eczacılar arasında 'muadil ilaç' kavgası: 4 yaralı (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı'nca Mersin'in Tarsus ilçesinde, istediği ilaç yerine eş değerini veren eczacılar ile Suriyeliler arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtilen açıklama şöyle:
"Tarsus’ta bir eczanede, eczacımızın hastaya eşdeğer ilaç vermek istemesi üzerine gerçekleştiği öne sürülen 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı elim saldırıyı kınıyoruz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu hadiseye sebep olduğu belirtilen muadil (eşdeğer) ilaç verme hususunda da bilinmelidir ki eşdeğer ilaç; etkin madde açısından orijinal ilaçla aynı olan ilaçtır. Ülkemiz piyasasındaki tüm ürünlerin kaliteleri ise gerek ruhsat alıp piyasaya çıkmadan önce gerekse de piyasa da iken yapılan denetim ve takiplerle sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Dolayısıyla hastalarımız eşdeğer ilaçları gönül rahatlığıyla kullanabilirler."
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