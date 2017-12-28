HABER

Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 18:39 | Son Güncelleme 9 saat önce

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde caddede, yanındaki iki çocuğuyla birlikte yürüyen hamile Suriyeli E.X'yi taciz ettiği iddia edilen Ş.D., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 10 Aralık günü öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla caddede yürüyen Suriyeli E.X., arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, dönüp, tacizciyi iterek tepki gösterdi. Bu sırada tacizci, elindeki cep telefonunu yere düşürdü. Telefonunu yerden alan şüpheli, bu kez de çocuklarının yanında E.X.'in üzerine yürüdü. Elini beline götüren tacizcinin silah çekeceğini düşünen E.X. ise geri geri uzaklaşmaya çalıştı. Şüpheli, Suriyeli kadına tekme atıp, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

E.X.'in yanındaki 2 çocuğunun korku dolu gözlerle izlediği olay, saniye saniye bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.X.'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ş.D. olduğunu saptadı. Özel ekip oluşturan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ş.D.'yi gözaltına aldı.

Hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlardan arandığı belirtilen Ş.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kitaptan esinlenip adam öldürmüşler!

Kitaptan esinlenip adam öldürmüşler!

Çocuklarının yanında hamile kadını taciz etmişti! O tacizci yakalandı

Çocuklarının yanında hamile kadını taciz etmişti! O tacizci yakalandı

Adana'da mide bulandıran görüntü!

Adana'da mide bulandıran görüntü!

Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.