Suriyeli iki kardeş sulama kanalında kayboldu (2) (yeniden)

CESETLERİ BULUNDU

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli Abdulaziz İden (20) ve ağabeyi İmad İden'den (25) acı haber geldi. İki kardeşten Abdulaziz İden'in cenazesi suya girdiği yerin 100 metre uzağında, İmad İden'in cansız bedeni ise 1,5 kilometre uzaklıktaki Kurtkulağı Mahallesi mevkiinde su altı polisi tarafından bulunarak çıkarıldı. Kardeşlerin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

