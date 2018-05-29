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Suriyeli iki kardeş sulama kanalında kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 15:38 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli Abdulaziz İden (20) ve onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyi İmad İden (25) akıntıya kapılarak kayboldu.

Suriyeli iki kardeş sulama kanalında kayboldu

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli Abdulaziz İden (20) ve onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyi İmad İden (25) akıntıya kapılarak kayboldu. İki kardeşi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Ceyhan ilçesine bağlı Değirmendere mevkiinde buğday tarlasında saman toplayan Suriyeli iki kardeşten Abdulaziz İden, sıcak havada serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi. Bir süre kanalda yüzen genç, akıntıya kapılınca İman İden de kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Akıntıya kapılan kardeşler, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki kardeşi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. DSİ çalışanları da bölgelerinde Abdulaziz İden ve İmad İden'i bulmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Suriyeli iki kardeş sulama kanalında kaybolduSuriyeli iki kardeş sulama kanalında kaybolduSuriyeli iki kardeş sulama kanalında kaybolduSuriyeli iki kardeş sulama kanalında kayboldu

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