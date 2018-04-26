Suriyeli işçi asansörden düşerek öldü, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Halep’ten savaştan kaçıp Adana’ya gelen Suriyeli bir kişi, çalıştığı kuruyemiş deposundaki asansörden beton zemine düşerek hayatını kaybederken, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye’de yaklaşık 7 yıl süren savaştan kaçan Hammed Habbasi (21) bir süre önce Halep’ten Adana’ya geldi. Ailesiyle birlikte gelen genç geçimini sağlamak için bir kuruyemiş deposunda işe girdi. Bugün sabah saatlerinde ise iki katlı depoda yük asansörü ile kuruyemişleri taşıdığı sırada asansör ikinci katta durduğunda dengesini kaybeden Habbasi, beton zemine düştü. Sesi duyup yardımına koşan arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü saptadı.
Deponun önünde birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulan gencin yakınları ise yürekleri dağladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada
Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!
Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum