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Suriyeli işçi asansörden düşerek öldü, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Halep’ten savaştan kaçıp Adana’ya gelen Suriyeli bir kişi, çalıştığı kuruyemiş deposundaki asansörden beton zemine düşerek hayatını kaybederken, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi.

Halep’ten savaştan kaçıp Adana’ya gelen Suriyeli bir kişi, çalıştığı kuruyemiş deposundaki asansörden beton zemine düşerek hayatını kaybederken, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye’de yaklaşık 7 yıl süren savaştan kaçan Hammed Habbasi (21) bir süre önce Halep’ten Adana’ya geldi. Ailesiyle birlikte gelen genç geçimini sağlamak için bir kuruyemiş deposunda işe girdi. Bugün sabah saatlerinde ise iki katlı depoda yük asansörü ile kuruyemişleri taşıdığı sırada asansör ikinci katta durduğunda dengesini kaybeden Habbasi, beton zemine düştü. Sesi duyup yardımına koşan arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü saptadı.
Deponun önünde birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulan gencin yakınları ise yürekleri dağladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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