HABER

Suriyeli kadın bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 14:01 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Suriyeli bir kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında Serik’in Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde Suriyeli bir kadının bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Suriyeli bir kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında Serik’in Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde Suriyeli bir kadının bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Bahria Aljalmoud’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin yaptığı çalışmanın ardından kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan olayla ilgili kadının eşinin gözaltına alındığı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobilden hırsızlık kamerada

Otomobilden hırsızlık kamerada

Evi yanan alzheimer hastası adamı yoldan geçen iki genç diri diri yanmaktan kurtardı

Evi yanan alzheimer hastası adamı yoldan geçen iki genç diri diri yanmaktan kurtardı

Fındık çuvallarının içinde kaçak sigara ele geçirildi

Fındık çuvallarının içinde kaçak sigara ele geçirildi

Ayvalık’ta 53 Suriyeli göçmen Midilli’ye kaçamadan yakalandı

Ayvalık’ta 53 Suriyeli göçmen Midilli’ye kaçamadan yakalandı

Kocasını öldürdü, kaynanası ve kayınpederinin ifadeleri davaya damga vurdu!

Kocasını öldürdü, kaynanası ve kayınpederinin ifadeleri davaya damga vurdu!

Bursa’da uyuşturucu baskınında 5 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu baskınında 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.