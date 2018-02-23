Suriyeli kadın bıçaklanarak öldürüldü

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Suriyeli bir kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında Serik’in Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde Suriyeli bir kadının bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Bahria Aljalmoud’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı çalışmanın ardından kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan olayla ilgili kadının eşinin gözaltına alındığı belirtildi.