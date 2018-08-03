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Suriyeli kadın, düşük yaptığı bebeğini ağaç altına gömdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

HATAY'da 5 aylık hamile olan Suriyeli 32 yaşındaki Fidel B.,  düşük yaptığı bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü.

Suriyeli kadın, düşük yaptığı bebeğini ağaç altına gömdü

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da 5 aylık hamile olan Suriyeli 32 yaşındaki Fidel B., düşük yaptığı bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü.
Olay, merkez Antakya ilçesi Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık hamileyken düşük yapan Suriyeli Fidel B., bebeğin cenazesini gece saatlerinde evinin yanındaki kaldırımda bulunan ağacın altına gömdü. Olayın görgü tanıklarının bildirmesi üzerine sabah saatlerinde gelen polis ekipleri, bebeği gömüldüğü yerden çıkardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına taşınan bebek cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kayıplara karışan anne ise aranıyor.

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