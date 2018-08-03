Suriyeli kadın, düşük yaptığı bebeğini ağaç altına gömdü

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da 5 aylık hamile olan Suriyeli 32 yaşındaki Fidel B., düşük yaptığı bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü. Olay, merkez Antakya ilçesi Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık hamileyken düşük yapan Suriyeli Fidel B., bebeğin cenazesini gece saatlerinde evinin yanındaki kaldırımda bulunan ağacın altına gömdü. Olayın görgü tanıklarının bildirmesi üzerine sabah saatlerinde gelen polis ekipleri, bebeği gömüldüğü yerden çıkardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına taşınan bebek cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kayıplara karışan anne ise aranıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı!
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye: CHP'de sana hayat yok, tek çözüm yeni parti kurman
Anne-oğul çiğ kırkayak yediler! Sonrası korkunç...
Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!
Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!