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Suriyeli kadın, karnında ölen bebeğinin zehirlemesi sonucu hayatını kaybetmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

KONYA'da evinde eşi  Abdulhalik El Dahır tarafından ölü bulunan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Vela Hilal Muhammed'in (24), karnında ölen bebeğinin zehirlemesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.   Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacıfettah Mahallesi Nabi Sokak'ta meydana geldi.

Suriyeli kadın, karnında ölen bebeğinin zehirlemesi sonucu hayatını kaybetmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da evinde eşi Abdulhalik El Dahır tarafından ölü bulunan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Vela Hilal Muhammed'in (24), karnında ölen bebeğinin zehirlemesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacıfettah Mahallesi Nabi Sokak'ta meydana geldi. Abdulhalik El Dahir, çalışırken konuşmak için aradığı eşi Vale Hilal Muhammed, telefona cevap vermedi. Bunun üzerine eve gelen Dahir, eşini hareketsiz halde bulunca polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri hamile Vela Hilal Muhammed'in öldüğünü belirledi. Muhammed'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside Muhammed'ın karnındaki bebeğin yaklaşık 1 ay öldüğü ve bu durumu fark etmemesi üzerine de kendisini zehirlediği belirlendi.
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