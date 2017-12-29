Suriyeli kadınları taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı (2)

TACİZ ANI KAMERADA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, tutuklanan Suriye uyruklu Ziyad El Ömer'in yolda yürüyen Suriyeli kızları taciz etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın yaşandığı Atatürk Mahallesi Santral Sokak'taki bir işyerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde; Ziyad El Ömer'in, yolda yürüyen 15 ile 20 yaşlarındaki Suriyeli iki kıza arkadan sarıldığı ve kızların bağırmasıyla kaçtığı görülüyor.
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