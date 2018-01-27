Suriyeli kızın kan donduran dramı! Engelli kıza cenazede cinsel istismar skandalı

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Mezgin Şıkhani Suriye'de başlayan ve 7 yıldır devam eden iç savaş sırasında atılan bombalar nedeniyle hem aklını yitirdi hem de bedensel engelli oldu. Bunun üzerine anne Nijmeh ile baba Fevvaz Şıkhani çocuklarını alarak 4 yıl önce Suriye'den Adana'ya geldi. Ailenin erkek çocuğu Abdullah Şıkhani Bursa'ya giderek burada çalışmaya başladı. Ancak geçen yıl Abdullah Şıkhani geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aile de engelli kızlarını yanlarına alarak Bursa'ya cenazeyi almaya gitti.
'ENGELLİ KIZA CENAZEDE TECAVÜZ'
Aile Bursa'ya gelip cenaze alma işlemlerini başlattı. Bu arada hem zihinsel hem de bedensel engelli kızlarını da bir yakınlarının yanına bıraktı. Ancak aile eve geri döndüklerinde kız çocuklarının üzerinin yırtık olduğunu ve tecavüze uğradığını gördü. Aile oğullarının acısını yaşarken bir de kızlarının tecavüze uğramasıyla yıkıldı. Aile, hemen polise giderek başvuru yaptı. Polis, DNA eşleşmesi için örnekler alarak konuyu araştırmaya başladı.
HASTANEDE HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Acılı aile Aile, oğullarının cenazesini alıp kızlarıyla birlikte geri Adana'ya dönerek oğullarının cenazesini toprağa verdi. Bir süre sonra ise engelli kızlarında baş dönmesi, kusma ve karın ağrısı şikayeti oldu. Hastaneye götürdüklerinde kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Tecavüzden hamile kalan kız çocuğu, 8 Ocak 2018 tarihinde tecavüzden bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hem zihinsel hem de bedensel engelli olan çocuk anne, her şeyden habersiz olduğu için bebeğe annesi bakmaya başladı.
DOĞAN BEBEK ÖLDÜ
İddiaya göre, kapısı ve penceresi olmayan tek göz odada yaşayan aile gece uyudu. Anneannenin yanında yerde bir minderin üzerine yatırılan bebekten sabah hiç ses çıkmadığını gören anneannesi, şüphelenip kontrol etti. Tepki almayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan ekipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri gerekli inceleme yapıldıktan sonra bebeğin adli tıp kurumu morguna kaldırılmasına karar verdi. Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak.
İHA
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