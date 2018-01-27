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Suriyeli kızın kan donduran dramı! Engelli kıza cenazede cinsel istismar skandalı

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 13:43 | Son Güncelleme 3 saat önce

Suriye'de başlayan iç savaşta atılan bombalar şoku ile aklını yitiren, ailesiyle birlikte Türkiye'ye kaçtıktan sonra Bursa'da trafik kazasında ağabeyini kaybeden 15 yaşındaki kız çocuğunun, burada uğradığı tecavüzden sonra dünyaya gelen 19 günlük erkek bebeği hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Mezgin Şıkhani Suriye'de başlayan ve 7 yıldır devam eden iç savaş sırasında atılan bombalar nedeniyle hem aklını yitirdi hem de bedensel engelli oldu. Bunun üzerine anne Nijmeh ile baba Fevvaz Şıkhani çocuklarını alarak 4 yıl önce Suriye'den Adana'ya geldi. Ailenin erkek çocuğu Abdullah Şıkhani Bursa'ya giderek burada çalışmaya başladı. Ancak geçen yıl Abdullah Şıkhani geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aile de engelli kızlarını yanlarına alarak Bursa'ya cenazeyi almaya gitti.

'ENGELLİ KIZA CENAZEDE TECAVÜZ'

Aile Bursa'ya gelip cenaze alma işlemlerini başlattı. Bu arada hem zihinsel hem de bedensel engelli kızlarını da bir yakınlarının yanına bıraktı. Ancak aile eve geri döndüklerinde kız çocuklarının üzerinin yırtık olduğunu ve tecavüze uğradığını gördü. Aile oğullarının acısını yaşarken bir de kızlarının tecavüze uğramasıyla yıkıldı. Aile, hemen polise giderek başvuru yaptı. Polis, DNA eşleşmesi için örnekler alarak konuyu araştırmaya başladı.

HASTANEDE HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Acılı aile Aile, oğullarının cenazesini alıp kızlarıyla birlikte geri Adana'ya dönerek oğullarının cenazesini toprağa verdi. Bir süre sonra ise engelli kızlarında baş dönmesi, kusma ve karın ağrısı şikayeti oldu. Hastaneye götürdüklerinde kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Tecavüzden hamile kalan kız çocuğu, 8 Ocak 2018 tarihinde tecavüzden bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hem zihinsel hem de bedensel engelli olan çocuk anne, her şeyden habersiz olduğu için bebeğe annesi bakmaya başladı.

DOĞAN BEBEK ÖLDÜ

İddiaya göre, kapısı ve penceresi olmayan tek göz odada yaşayan aile gece uyudu. Anneannenin yanında yerde bir minderin üzerine yatırılan bebekten sabah hiç ses çıkmadığını gören anneannesi, şüphelenip kontrol etti. Tepki almayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan ekipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri gerekli inceleme yapıldıktan sonra bebeğin adli tıp kurumu morguna kaldırılmasına karar verdi. Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl cinsel istismar Suriye

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
TARİHTE TÜRKLERE YAPTIKLARINDAN BU SURİYELİLERİ HİÇ SEVMEM. İŞTE BU SAPIK SURİYELİ GENÇLERİ TOPLUM İÇİNE SALMAYIN, MAAŞ VERMEYİN. GÖNDERİN ÖSO İÇİNE MEMLEKETLERİ İÇİN SAVAŞSIN. ALLAH BİLİR YAKALANMAMIŞ VE HALA BANKAMATİKTEN MAAŞ ALIYORDUR.
@hikmetgungor şu sefalete bak arkadaş ne maaşından bahsediyorsun. suriyede değil bursada tecavüze uğramış okumuyormusun, Allah ıslah etsin böyle pislikleri. şu kadının engelli kızın haline bak bunlarmı savaşacak suriyede. yazık insanlık ayıbı
@hikmetgungor Hikmet bey Suriyelilerden nefret edebilirsiniz. Ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Bunlar mı atalarına kötü şeyler yaptı? Yüzlerine bir kez daha bak! onlar mı yaptı? Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin! Sizin başınıza da gelmesin Hikmet bey!!!
kime hizmet ettigin belli,algi operasyonu gorevini yapmaya calisiyosun ama yemezler,o suriyelilerin vebali uzerine olsun
Allahtan kork bee gece ben dahil herkes alemlerde para harcarken bu insanlar bu soğuklarda 2 lokma ekmek için neler yapıyor ufacık yavrulara sahip çıkacağına yaptığınız yorumlar mide bulandırıyor , Tarihte suriyelilerin yaptıklarına bakacağına ejladının yaptıklarına bakta belki fikrin değişin bişeye faydan olur Allah yar ve yardımcıları olsun bizlere verilen rızıklardan da ihtiyaç sahiplerine dağıtıp ekmek paylaşmanın mutluluğunu verir inşallah...
Ne kadar acı :( Allah kimsenin basına vermesin .
sen olaya arap türk diye bakacağına insanlık olarak bak önce, suriyeli doğmayı onlar seçmedi. ayrıca bu bir zihinsel engelli kız. asıl iğrenç olan sensin ve senin şu yorumun
Kıyamet yakındır herhalde öylesine rezil bir zamandayız ki helak edilen kavimleri mumla aratırız.
Ne diyelim insanlık utansın. Her zaman madur kadındır. O namustur, o anadır, evladını bırakıp gidemeyen, zorbalara kendisini koruyamayandır.
şimdi bu olanlarda kimin vebali var soruyorum size savaş istemiyoruz diye bağıranlarınmı şamda cuma namazı kılacağız diye bunları bu hale getirenlerin mi şimdide afrin dahada derinleştirecek krizi insanlar ölecek amerika rusya silahları satacak müslümanlar ölecek başka açıklaması varmı bunları söyleyince vatan haini oluyoruz kim savaş istiyosa önce kendisi savaşsın oğlunu göndersin garibanın çocuğunu öldürmekle olmaz her iki tarafta ölende gariban bi tane bakanın milletvekilinin çocuğu ölüyomu uyanalım artık....uyanalım
Bu iğrençliği ve aşağılık eylemi tespit edip en ağır şekilde ceza vermeyen mahkeme kahrolsun
Dünyada ne sosysuz insanlar var arkadaş! allah iyi insanlarla karşılaştırsın herkesi...
BU LAN DEVLET SURİYELİLERE BÖYLE Mİ BAKIYOR SAHİP ÇIKIYOR BU NASIL MİSAFİRFERVERLİK
Gerici ihvancılar ile bir olup Suriyeyi kan gölüne çevirmeseydiniz bu insanların en azından başını soktuğu evı bir tas çorbası vardı, şimdi dicekler Esad diktatör. Kardeşim bu adam 40 senedir diktatör Marmaris'te tatil yaparkande Erdoğan ve Esad ortak bakanlar kurulu yaparkande Diktatör dü.bi yandan el Beşir gibi Bi darbeciye 200 bin kişiyi sürgün edene kardeşim dicen, Sonra Dönüp Katil Esad diceksin. Suriye de ölen çocukların Hesabını Yüce Rabbım sorsun inşallah
devlet kendi vatandasina sahip cikamiyor ki suriyeliye sahip ciksin. Ve ayrica kiz akrabalarinin yanina birakilmis onlardan dna ornekleri alinip karsilastirilmamis sanirim. aradan 9 ay gecmis bebek dunyaya gelmis hala suclu kim bulunamamiş. bu iste bir gariplik yok mu?
insanlık dışı olayı kınıyorum suriyeyi suriyelileri tarihin derinliklerinden bende sevmem ama ortada bir iğrençlik var kim yaparsa yapsın kime yaparsa yapsın bu insanlık ayıbı bunu yapan sapık mutlak iğneylemi olur ameliyatlamı olur iğdiş edilmeli bu sapıklar çaresiz insanları gördükçe saldıracak daha çok insanın canı yanar bu tür sapıkların mutlak tedavi edilmeleri aynı zamanda cezalarını cekmeleri gerekir en büyük ceza kısmi hadım
gercekten diyicek laf bulamiyorum ya engeli kiza nasil tecavüz edilir zaten perisanlar cok zor cok hemde allah yardimcilari olsun keske elimiz yetisede bir ekmek verebilsek ...
Yüreğire uçaktan benzin döküp yakmak lazım başka söze gerek yok. Pislik yuvası!
Ne çekti şu masum insanlar be haberleri yok ki biz bile ülkemizde yarin basimiza ne gelecegini bilmiyoruz.Vicdanı ,aklı ve merhameti öldürüldü bu milletin.Ondan sonra meydanlara çıkıp suriyelilere şu yardimi yaptik bu yardimi yptik diye böbürleniyorlar.Keşke suriyenin bu hale gelmemesi için cabalasaydiniz da bu masum insanlar bu acilari yaşamasaydi.
NE GÜNLERE KALDIK ARKADAŞ NEREYE GİDİYOR BU DÜNYA İÇİM PARÇALANDI
bu katliamlara ve bu tür olaylara sebep olanlar sürye yi drama dağın edenler Allaha nasıl hesap verecekler acaba.
Hani derler ya beterin beteri var diye böyle birsey olmali cok yazik cok
İnsanlığımdan utandığım bir an daha...yazıklar olsun
ne dramlar var yarabbim..keşke yerlerinden hiç edilmeselerdi keşke esad takıntısı olmasaydı ahh suriyeyi karıştıranlar nasıl hesap verecek..savaş olmasaydı keşke keşke:(
olay doğruysa çok üzücü bi durum
yine klasik akp medyasının tayyibin emriyle suriyelileri mağdur gösterme acitasyon haberleri hani biraz daha sabredin bunların pisliklerine seçime az kaldı şunlara oy kullandıralım diyorlar demek istedikleri bir olay çıktığında akp bunların eline silah verip halka karşı kullanıcak bunların hepsi hain pisliktir
İçim daraldı midem bulandı arkadaş bu nasıl bir rezalet bu ne kadar iğrenç bir insanlık dramı Madem bakamayacaktık ne diye 4 milyon suriyeliyi aldık daha duymadığımız bilmediğimiz ne rezillikler ALLAH bilir
ARKADAŞ GİDİN ÜLKENİZE BAĞ BAHÇE UĞRAŞIN
Ne iğrenç bir dünya.
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