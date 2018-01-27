Suriyeli kızın kan donduran dramı! Engelli kıza cenazede cinsel istismar skandalı

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Mezgin Şıkhani Suriye'de başlayan ve 7 yıldır devam eden iç savaş sırasında atılan bombalar nedeniyle hem aklını yitirdi hem de bedensel engelli oldu. Bunun üzerine anne Nijmeh ile baba Fevvaz Şıkhani çocuklarını alarak 4 yıl önce Suriye'den Adana'ya geldi. Ailenin erkek çocuğu Abdullah Şıkhani Bursa'ya giderek burada çalışmaya başladı. Ancak geçen yıl Abdullah Şıkhani geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aile de engelli kızlarını yanlarına alarak Bursa'ya cenazeyi almaya gitti.

'ENGELLİ KIZA CENAZEDE TECAVÜZ'

Aile Bursa'ya gelip cenaze alma işlemlerini başlattı. Bu arada hem zihinsel hem de bedensel engelli kızlarını da bir yakınlarının yanına bıraktı. Ancak aile eve geri döndüklerinde kız çocuklarının üzerinin yırtık olduğunu ve tecavüze uğradığını gördü. Aile oğullarının acısını yaşarken bir de kızlarının tecavüze uğramasıyla yıkıldı. Aile, hemen polise giderek başvuru yaptı. Polis, DNA eşleşmesi için örnekler alarak konuyu araştırmaya başladı.