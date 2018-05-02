HABER

Suriyeli PYD/YPG sanığına 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 13:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de, terör örgütü PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan, Suriye uyruklu Hamid Feysal el Dehami’ye (22), ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, terör örgütü PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan, Suriye uyruklu Hamid Feysal el Dehami’ye (22), ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Hamid Feysal el Dehami ve avukatı hazır bulundu. İfadesi tercüman eşliğinde Arapça alınan Suriyeli Dehami, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, beraatini istedi. Evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu belirten Dehami, “Suriye’nin Haseke ilinde ikamet ediyordum. YPG’nin zulmünden kaçarak, yasa dışı yollarla Kayseri’nin Develi ilçesine geldim. Örgüt üyesi değilim” dedi.
Suriye'nin Rakka kentinde, terör örgütü YPG'den silahlı eğitim aldığına, örgüte katılması için kendisine 30 bin Suriye parası verildiğine dair emniyetteki ifadesini reddeden Dehami, “2016 yılında, 3 hafta kadar PYD saflarında yer aldım. 40 kişilik ekiptik. Kilolarımdan dolayı mutfakta çalışıyordum. Önceki ifadelerimde söylediğim gibi örgütsel eğitim almadım. Tercüman hatasından kaynaklandığını düşünüyorum. Kaçak yollarla Türkiye’ye geldim. YPG’den kaçtım, suçsuzum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Suriye uyruklu Hamid Feysal el Dehami’yi 'PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!
Cübbeli Ahmet'i kızdıracak sözlerCübbeli Ahmet'i kızdıracak sözler
Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehitŞırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

Herkes oraya akın ediyor!

Herkes oraya akın ediyor!

Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.