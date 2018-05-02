Suriyeli PYD/YPG sanığına 7,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, terör örgütü PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan, Suriye uyruklu Hamid Feysal el Dehami’ye (22), ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Hamid Feysal el Dehami ve avukatı hazır bulundu. İfadesi tercüman eşliğinde Arapça alınan Suriyeli Dehami, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, beraatini istedi. Evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu belirten Dehami, “Suriye’nin Haseke ilinde ikamet ediyordum. YPG’nin zulmünden kaçarak, yasa dışı yollarla Kayseri’nin Develi ilçesine geldim. Örgüt üyesi değilim” dedi.

Suriye'nin Rakka kentinde, terör örgütü YPG'den silahlı eğitim aldığına, örgüte katılması için kendisine 30 bin Suriye parası verildiğine dair emniyetteki ifadesini reddeden Dehami, “2016 yılında, 3 hafta kadar PYD saflarında yer aldım. 40 kişilik ekiptik. Kilolarımdan dolayı mutfakta çalışıyordum. Önceki ifadelerimde söylediğim gibi örgütsel eğitim almadım. Tercüman hatasından kaynaklandığını düşünüyorum. Kaçak yollarla Türkiye’ye geldim. YPG’den kaçtım, suçsuzum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Suriye uyruklu Hamid Feysal el Dehami’yi 'PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

