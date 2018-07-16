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Suriyeli şüpheli: Teşhirci değil, hacıyım

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sokak ortasında yürürken bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli A.M., "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi.

Suriyeli şüpheli: Teşhirci değil, hacıyım

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sokak ortasında yürürken bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli A.M., "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi. A.M., şikayetin geri alınması üzerine serbest kaldı.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriyeli A.M., bir taraftan cep telefonuna bakarken, iddiaya göre diğer eliyle de fermuarı açıp cinsel organını pantolonundan çıkardı. Bunu gören bir kadın, telefonla durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheli A.M., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekip otosunun arkasında bulunan özel bölmeye oturtulan A.M., sözlü ifadesinde cinsel organını kimseye göstermediğini iddia ederek, "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi.
A.M., cinsel organını gösterdiği kişinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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