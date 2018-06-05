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Suriyeli Zeliha'Nın Ölümüne Neden Olan Polise Tahliye Kararı(ARŞİV)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 12:36 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da 2 yıl önce iki kişiyle kavga ettiği sırada beylik tabancasından çıkan kurşunla 7 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne neden olan polis memuru A.A.’nın tahliyesine karar verildi.

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da 2 yıl önce iki kişiyle kavga ettiği sırada beylik tabancasından çıkan kurşunla 7 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne neden olan polis memuru A.A.’nın tahliyesine karar verildi. SANIK POLİS: AMACIM KİMSEYİ VURMAK DEĞİLDİ Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 39 yıl 3 aydan 61 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık A.A., ve avukatları hazır bulundu. Söz alan sanık A.A., “Kesinlikle benim hedefim kimseyi vurmak değildi. Ben canımı kurtarmak için yere ateş ettimö diyerek tahliyesini istedi. “İKİNCİ BAYRAM YAŞATMANIZI TALEP EDİYORUM" Sanık A.A.’nın avukatı da 25 aydır müvekkili ve ailesinin mağdur olduğunu kaydederek, “Önümüz bayram, tahliye kararı verilerek müvekkilime ikinci bayram yaşatmanızı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı da sanık A.A.’nın suç vasfının değişmesi ihtimali göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, sanık polis memuru A.A.’nın yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine hükmetti. Duruşma Kasım ayına ertelendi. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Bağcılar’da 18 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen olayda polis memuru A.A ile R.A. ve C.A.’ın arasında tartışma çıktığı anlatılıyor. Çıkan tartışma sonucunda polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla olay yerinden geçen Suriyeli Zeliha Cumo sağ göğüs hizasında aldığı mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği anlatılıyor. İki merminin isabet ettiği C. A. hayati fonksiyonlarını beşinci derecede etkileyecek şekilde yaralandığı, kavga olayından dolayı da R. A.’nın da yaralandığı belirtiliyor. A.A.'nın "Olası kasıtla öldürme","Olası kasıtla yaralama","Kasten öldürmeye teşebbüs","Korku,kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçlarından 39 yıl 3 aydan 61 yıla kadar hapsi isteniyor. Müşteki-şüpheli tutuksuz R. A. (32) ve C.A. (25) kardeşlerin de "Kasten yaralama" suçundan 4'er aydan 1'er yıla kadar hapsi isteniyor.

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