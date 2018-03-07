Suriyeliler İstanbul'da birbirine girdi!

Kavga saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtiler iki grup henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine girdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 1 kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Suriyeli hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği görülüyor. Kavga sırasında bıçaklanan kişi yere düşerken kavgayı çevredekiler ayırıyor. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçıyor. (DHA)
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