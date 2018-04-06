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Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

İdlib’ın güney kırsalındaki Ma’arretü’n-Nu’man şehrinde bir araya gelen yüzlerce Suriyeli, Türk askerinin bölgeye girmesi için gösteriler düzenledi.Suriye’nin İdlib kentinin güney kırsalındaki Ma’arretü’n-Nu’man şehrinde bugün bir araya gelen yüzlerce kişi Türk askerinin bölgeye girmesi için gösteriler düzenlendi.

İdlib’ın güney kırsalındaki Ma’arretü’n-Nu’man şehrinde bir araya gelen yüzlerce Suriyeli, Türk askerinin bölgeye girmesi için gösteriler düzenledi.
Suriye’nin İdlib kentinin güney kırsalındaki Ma’arretü’n-Nu’man şehrinde bugün bir araya gelen yüzlerce kişi Türk askerinin bölgeye girmesi için gösteriler düzenlendi. Doğu Guta’nın kurtulması yönünde sloganlar atan göstericiler Türk bayrakları sallayarak “Erdoğan risalemizi oku, akan kan şelalemizi durdur” yazan pankartlar açtı.

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

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Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
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Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
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Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
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Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
5 / 12

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
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Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
7 / 12

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
8 / 12

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
9 / 12

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
10 / 12

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
11 / 12

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
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Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi

Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi
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