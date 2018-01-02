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Suriyelilere ait dükkanda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Suriyelilerin ikinci el eşya satışı yaptıkları apartmanın altındaki iş yerinde yangın çıktı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Şair Satoğlu Sokak, Öztaş Apartmanı altında Suriyelilere ait ikinci el eşya satılan dükkanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, dar sokağa iki taraflı park edilen araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu büyümeden yangın söndürüldü.

Bina sakinleri, yangın çıkan dükkana geldiklerinde içerde bulunan Suriyelilerin kaçtığını iddia etti.

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