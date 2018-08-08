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Suriyelileri dolandırmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

MERSİN'de kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp, iş bulma vaadiyle kandırdığı kişilerden para talep ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 1 yıl 8 ay 4 gün hapis cezasına çarptırılan Talimdar Kızılkaya (55) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) MERSİN'de kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp, iş bulma vaadiyle kandırdığı kişilerden para talep ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 1 yıl 8 ay 4 gün hapis cezasına çarptırılan Talimdar Kızılkaya (55) yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü önündeki sığınmacılardan, 'Ben devlet büyüklerinin yakınıyım. İşlemlerinizi öne çekebilirim' diyerek para talep eden Talimdar Kızılkaya, görevli memurların ihbarı üzerine olay yerine giden Yandol Büro Amirliği'ne bağlı güven timlerince gözaltına alındı. GBT sorgusunda devlet büyüklerinin adını kullanarak, şahısları işe alma vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla 7 ayrı dosyadan 1 yıl 8 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlenen Kızılkaya, emniyete götürüldü. Buradaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Kızılkaya, kendisini cezaevine götürecek araca bindiren polislere de zor anlar yaşattı. "Hiç kimsenin ismini kullanmadım. Ticaretle uğraşıyorum. Evraklarım vardı. Mahkemeye gitmediğim için gözaltına alındım" diyerek kendisini savunan Kızılkaya, zorla araca bindirilerek Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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