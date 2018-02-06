HABER

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

TÜRK GAZETECİLER KAMPTA Hatay Valiliği, teröristlerin roketli saldırı düzenlediği Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye'de bulunan sivillerin yaşadığı Atme Kampı'na gazetecilerin geçişine izin verdi.

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

TÜRK GAZETECİLER KAMPTA
Hatay Valiliği, teröristlerin roketli saldırı düzenlediği Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye'de bulunan sivillerin yaşadığı Atme Kampı'na gazetecilerin geçişine izin verdi. Kampta çekim yapan gazeteciler, roketin isabet ettiği çadır ile saldırıda zarar gören yerleri görüntüledi. Kampta kalan Suriyeliler, gazetecilere yaşadıkları korku ve endişeyi anlattı.
Suriye'de 2011'de başlayan iç çatışmalar sonrası kaçarak Türkiye sınırına gelenlerin İdlip'e bağlı Atme Kasabası çevresinde oluşturduğu kampta ve çevresinde oluşan çadır alanlarında yaklaşık 700 bin sivil yaşıyor. Reyhanlı'da sınırın hemen yanında başlayan kamp ve çevresi neredeyse bir kenti andırıyor. Terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'ın saldırılar düzenlediği kampta son 2 yılda, 50'ye yakın sivil hayatını kaybetti.

FOTOĞRAFLI

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaris’te otele fuhuş baskını

Marmaris’te otele fuhuş baskını

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Otomobilin bagajından kaçaklar çıktı

Otomobilin bagajından kaçaklar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.