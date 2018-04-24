Suriyelilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen Suriyelilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce bir Suriye uyruklu genç bıçaklanarak yaralanırken, bir genç ise darp edilerek yaralandı. Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.