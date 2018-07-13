Suriyelilerin 'çocuğa tokat atma' cinayetinde sanığa 25 yıl hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, amcasının oğlu Muhammed El Ahmed'i (23) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suriyeli Hasan El Ahmed (22), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 6 Haziran tarihinde merkez Meram İlçesi Sahibi Ata Mahallesi Altay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Türkiye'ye göç etmeden önce Suriye'de aralarında husumet bulunan Muhammed El Ahmed, olay günü küçük yaştaki kardeşine tokat attığını ileri sürdüğü amcasının oğlu Hasan El Ahmed'in evine elinde bıçakla giderek, kardeşine neden tokat attığını sordu. Yanında bulunan arkadaşları da tartışmaya karışınca, Hasan El Ahmed amcasının oğlu Muhammed El Ahmed'in elindeki bıçağı alarak, göğsüne sapladı. Ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed El Ahmed yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 4'ü 18 yaşından küçük 8 kişiyi tespit edip gözaltına aldı. Sorgusunda kuzenini öldürdüğünü itiraf eden Hasan El Ahmed, kuzeninin elinde bıçak olduğunu, kendisinin önce davranarak onu bıçakladığını söyledi. Hasan El Ahmed çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına sanık Hasan El Ahmed ve avukatı hazır bulundu. Son sözü sorulan El Ahmed, 'Pişmanım' dedi. Sanık ve sanık avukatının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan El Ahmed'i 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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