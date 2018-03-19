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Suriyelilerin kanlı biten “ters bakma” kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:42 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta “ters bakma” mevzusu yüzünden çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Esenyurt’ta 10 Mart tarihinde gece saatlerinde Suriyeliler arasında bıçaklı kavga çıktı.

Esenyurt’ta “ters bakma” mevzusu yüzünden çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt’ta 10 Mart tarihinde gece saatlerinde Suriyeliler arasında bıçaklı kavga çıktı. Ters baktın mevzusu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ayman Alhamdan isimli Suriyeli şahıs bıçaklanarak hayatını kaybetti. Alhamdan’ı bıçaklayan zanlı ise olay yerinden kaçtı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Alhamdan’ı bıçaklayan “Abuşafra” lakaplı zanlının kimliğini tespit ederek isminin Mohammed M. olduğunu belirledi. Mohammed M. polis ekiplerinin operasyonuyla 16 Mart’ta Sultangazi’de yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya karıştığı anlaşılan Hüseyin J. isimli yaşı küçük bir şahıs da yakalanarak Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
Yaşanan “ters baktın” kavgası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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