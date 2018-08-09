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Suriyeliyi 'korna' çaldı diye öldürdü, Irak'a kaçmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 09:02 | Son Güncelleme

ADANA'da, Irak uyruklu Fayek Heşam (30), trafikte kendisine korna çaldığı için tartıştığı Suriye uyruklu İbrahim Elzekkur'u (24) öldürdü.

Suriyeliyi 'korna' çaldı diye öldürdü, Irak'a kaçmak isterken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Irak uyruklu Fayek Heşam (30), trafikte kendisine korna çaldığı için tartıştığı Suriye uyruklu İbrahim Elzekkur'u (24) öldürdü. Cinayetin ardından ailesiyle birlikte Irak'a kaçmak isteyen Heşam ve olaya karışan 5 kişi yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 5 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle sokaktan ana caddeye çıkan Fayek Heşam, yine motosikletiyle ilerleyen İbrahim Elzekkur'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Elzekkur kornaya bastı, ancak motosikletin kornası takılı kaldı. Bunun üzerine Heşam, Elzekkur'a, "Neden kornaya bu kadar uzun basıyorsun" diye çıkıştı. Elzekkur da kendise çarpacağını, bu yüzden kornaya bastığını, kornanın ise takılı kaldığını söyledi. Tartışma kısa sürede büyüdü. Civardaki Suriyeliler de olay yerine toplandı, Heşam'ı dövdü.
Bölgeden ayrılan Heşam, bir süre sonra yakınlarıyla geri geldi. Suriyeliler ile Iraklılar arasında çıkan, 40 kişinin karıştığı kavgada, Elzekkur, sırtından ve karnından bıçaklandı. Hasteneye kaldırılan Elzekkur, doktorların tüm mühadalesine karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, Fayek Heşam'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin kimliğini tespit etti.
Haşem ve akrabaları ise Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'ne kaçtı. Bir süre burada bekleyen şüpheliler daha sonra Kayseri'ye, buradan da Irak'a kaçmak için Kozan'a geldi. Ekipler, yerlerini tespit ettikleri şüphelileri, düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suriyeliyi 'korna' çaldı diye öldürdü, Irak'a kaçmak isterken yakalandıSuriyeliyi 'korna' çaldı diye öldürdü, Irak'a kaçmak isterken yakalandı

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