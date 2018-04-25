HABER

Suriye'nin Kamışlı kentinde patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 23:50 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, bugün akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi.

Suriye'nin Kamışlı kentinde patlama

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, bugün akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Nusaybin'de de korkuya neden olan patlamanın YPG'nin mühimmat deposunda meydana geldiği tahmin ediliyor.
Patlama, saat 21.30 sıralarında Suriye'nin YPG kontrolünde olan ve rejim askerlerinin de bulunduğu Kamışlı kentinde, meydana geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan ve YPG'nin kontrolünde olan Kamışlı'da meydana gelen patlama, Türkiye tarafında da korkuya neden oldu. Türkiye sınırından da net bir şekilde görünen patlamanın ardından gökyüzüne doğru alev topu yükselmesi, cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde de korkuya neden olan patlamanın, YPG'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiği tahmin edilirken, patlamadan sonra Kamışlı'daki halkın evlerinden çıkmaması yönünde uyarı anonsu yapıldığı öğrenildi. Patlamanın ardından bölgede yoğun duman görüldü.

FOTOĞRAFLI

Suriye'nin Kamışlı kentinde patlamaSuriye'nin Kamışlı kentinde patlama

Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendiSuriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası
Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Servis minibüsü 20 metreden uçtu

Servis minibüsü 20 metreden uçtu

Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.