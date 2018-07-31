HABER

Suriye'ye askeri araç sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 19:44 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere sevk edilen askeri araçlar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere sevk edilen askeri araçlar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Farklı kentlerde konuşlu birliklerinden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen tank ve obüslerin de aralarında bulunduğu askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı.

PARTNERDikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!Dikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!
İhale kavgasını polis, havaya ateş açarak sonlandırdıİhale kavgasını polis, havaya ateş açarak sonlandırdı
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklamaŞanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.