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Suriye'ye askeri araç sevkiyatı sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e sevk edilen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına gönderildi.

Suriye'ye askeri araç sevkiyatı sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e sevk edilen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına gönderildi.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki kışlalardan gönderilen zırhlı araç ve boş çekicilerin yer aldığı askeri konvoy, sabah saatlerinde Kilis’e ulaştı. Çekicilere yüklü obüs ve tankların da yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Suriye tarafına geçiş yapan askeri araçların, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesindeki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

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Suriye'ye askeri araç sevkiyatı sürüyorSuriye'ye askeri araç sevkiyatı sürüyorSuriye'ye askeri araç sevkiyatı sürüyorSuriye'ye askeri araç sevkiyatı sürüyor

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