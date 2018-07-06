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Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e gönderilen askeri araçların, Suriye tarafına geçişi, bugün de devam etti.

Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e gönderilen askeri araçların, Suriye tarafına geçişi, bugün de devam etti.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerinden yola çıkan askeri araç ve personellerin yer aldığı konvoy, bu sabah Kilis'e ulaştı. Obüs ve tankların da bulunduğu konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri araçların, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgesindeki üslere konuşlandırılacağı bildirildi.

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Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyorSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyorSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyorSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

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