Suriye’ye yeni hava saldırısı etkisiz hale getirildi

Suriye’ye düzenlenen yeni hava saldırısının hava savunma sistemi tarafından, Humus üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suriye ve İran medyası, sabahın erken saatlerinde Şayrat Hava Üssü’nü hedef alan 10 füzenin Humus bölgesi üzerinde etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadığı bildirildi.
Olayın ardından gözlerin çevrildiği komşu İsrail, konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları açıklamasını yaptı, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise "bölgede herhangi bir operasyon" düzenlenmediğini duyurdu.
Doğu Guta bölgesindeki Duma’da 7 Nisan’da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddiası üzerine Cumartesi günü Fransa, ABD ve İngiltere Suriye’deki hedefleri vurmuştu.
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