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Sürpriz yumurtadan çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 07:43 | Son Güncelleme

4 yaşındaki kızı için aldığı sürpriz yumurtadan mavi balina oyuncağı çıktığını gören Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bozbağ, "Mavi balina oyununu oynayanlar kurtulamıyor, hatta intihar ediyor. 4 yaşındaki bir çocuğa böyle bir oyuncak nasıl verilir?" dedi. Rusya'da geliştirilen ve sosyal medya üzerinden yayılan Mavi Balina oyunu nedeniyle dünya genelinde 100'den fazla çocuk intihar etmişti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan elektrik ve inşaat teknikeri Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 4 yaşındaki kızı için aldığı sürpriz yumurtadan mavi balina oyuncağı çıkınca gıda firmasına tazminat davası açtı. Dünyada yüzlerce çocuğun mavi balina oyununu oynaması sonucunda intihar ettiğine dikkat çeken anne Bozbağ, bu tür oyuncakların küçük çocukların psikolojilerini olumsuzca etkilediğine belirtti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Bozdağ, “Küçük bir ayrıntı gibi gözükebilir ama 4 yaşındaki bir çocuk bu oyuncağa alışırsa mavi balina oyununa da alışabilir” dedi.

"BİRLEŞTİKÇE MAVİ BALİNA ÇIKTI"

Aldığı oyuncağın mavi balina olduğunu görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Bozbağ, “Çocuğumuza bilinmiş bir markanın oyuncağını aldık. Paketini açıyorsun içerisinden oyuncak ve bir de çikolata çıkıyor. Oğlum çikolatasını yedi. Sonra oyuncağını toplamaya başladı. Oyuncağı birleştirdikçe biz sürpriz yumurtadan mavi balina çıktığını fark ettik. Bu bir mavi balina ve çocuğumuz dört yaşında. Çocuğumuz oynamaya başladı ve biz eşimle beraber birbirimize baka kaldık. Bu oyuncak nasıl çıkar, dört yaşındaki bir çocuğa nasıl verilir bu? Bu oyuncakla oyun oynamaya devam etseydi çocuk. Sonra internette mavi balinayı görecekti. Sonradan da mavi balina oyununu fark edecekti. Mavi balina oyununu oynayanlar kurtulamıyor, daha kötü durumlara düşüyorlar, hatsa intihar ediyorlar” diye konuştu.

“MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM”

Firmanın yaptığı hatanın birçok çocuğun mavi balina oyununa sempati duymasına yol açabileceğini savunan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, “Oyuncağı çocuğumdan aldım ve Kocaeli Adalet Sayı’na geldim. Araştırdım ve firmaya dava açacağım dedim. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçemi vereceğim. Arkasından onlardan da onay alınırsa maddi manevi dava açacağım. Bu oyuncak 2015 yılında yapılmış ve 2015 yılından bu yana her yerde satılmış olabilir. Ben buradan sesleniyorum; büyükler, arkadaşlar çocuklarınızın ne ile oynadığına dikkat edin. Çok tehlikeli durumlar bunlar” şeklinde konuştu.

Rusya'da geliştirilen ve sosyal medya üzerinden yayılan Mavi Balina oyunu nedeniyle dünya genelinde 100'den fazla çocuğun intihar ettiğinin bildirilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da konuyla ilgili oyunun intihara sebep olduğu, çocukları ve gençleri tehdit ettiği konusunda anne babaları uyarmıştı. (İHA)

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