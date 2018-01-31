Sürpriz yumurtadan çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan elektrik ve inşaat teknikeri Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 4 yaşındaki kızı için aldığı sürpriz yumurtadan mavi balina oyuncağı çıkınca gıda firmasına tazminat davası açtı. Dünyada yüzlerce çocuğun mavi balina oyununu oynaması sonucunda intihar ettiğine dikkat çeken anne Bozbağ, bu tür oyuncakların küçük çocukların psikolojilerini olumsuzca etkilediğine belirtti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Bozdağ, “Küçük bir ayrıntı gibi gözükebilir ama 4 yaşındaki bir çocuk bu oyuncağa alışırsa mavi balina oyununa da alışabilir” dedi.

"BİRLEŞTİKÇE MAVİ BALİNA ÇIKTI"

Aldığı oyuncağın mavi balina olduğunu görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Bozbağ, “Çocuğumuza bilinmiş bir markanın oyuncağını aldık. Paketini açıyorsun içerisinden oyuncak ve bir de çikolata çıkıyor. Oğlum çikolatasını yedi. Sonra oyuncağını toplamaya başladı. Oyuncağı birleştirdikçe biz sürpriz yumurtadan mavi balina çıktığını fark ettik. Bu bir mavi balina ve çocuğumuz dört yaşında. Çocuğumuz oynamaya başladı ve biz eşimle beraber birbirimize baka kaldık. Bu oyuncak nasıl çıkar, dört yaşındaki bir çocuğa nasıl verilir bu? Bu oyuncakla oyun oynamaya devam etseydi çocuk. Sonra internette mavi balinayı görecekti. Sonradan da mavi balina oyununu fark edecekti. Mavi balina oyununu oynayanlar kurtulamıyor, daha kötü durumlara düşüyorlar, hatsa intihar ediyorlar” diye konuştu.