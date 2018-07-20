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Suruç saldırısının 3'üncü yılında ölen 33 kişi anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın kendisini patlatmasıyla yaşamını yitiren 33 kişi, saldırının 3'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Suruç saldırısının 3'üncü yılında ölen 33 kişi anıldı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın kendisini patlatmasıyla yaşamını yitiren 33 kişi, saldırının 3'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Kobani kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015'te Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı.
Saldırının üçüncü yıldönümü için bugün olayın yaşandığı Amara Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Etrafı barikatlarla çevrilen ve polisin yoğun önlem aldığı anma törenine; aralarında HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin, Murat Çepni ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralananlar katıldı. Patlamanın olduğu noktaya karanfil bırakan kalabalık adına konuşan HDP Milletvekili Ömer Öcalan, alınan yoğun güvenlik önlemine tepki göstererek, "Burada bir anma için önümüze onlarca engelleme çıkartılıyor. Ama elinde bombalarla, arabalarında bombalarla meydanlarda insanların yaşamlarını yitirmesine sebep olanlar, rahatlıkla gezebiliyor" dedi.
Saldırının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen olayın hala aydınlatılamadığını belirten Öcalan, "Bir patlama sonucu bu ülkenin 33 genci, aydını yaşamını yitirdi. Maalesef bulunduğumuz coğrafyada canın ve yaşamın kıymeti ortadan kaldırılmış durumdadır. Biz mücadelemize her zaman devam edeceğiz. İnsanların yaşamlarını yitirmemesi için, insanların huzur ve barış ortamında kardeşçe yaşaması için bu mücadeleyi halklarımızla beraber yükseltmemiz gerekiyor. Bu coğrafyada radikal unsurlara hiçbir zaman yer olmayacaktır" dedi.
Açıklamanın ardından kalabalık, patlamada yaşamını yitiren ve Suruç'ta defnedilen Osman Çiçek ile Kasım Deprem’in mezarlarına karanfil bıraktı.

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Suruç saldırısının 3'üncü yılında ölen 33 kişi anıldıSuruç saldırısının 3'üncü yılında ölen 33 kişi anıldı

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