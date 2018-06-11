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Suruç'ta 170 kilo bozuk et ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından kasaplara yönelik düzenlenen baskınlarda 170 kilo bozuk et ele geçirildi.

Suruç'ta 170 kilo bozuk et ele geçti

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından kasaplara yönelik düzenlenen baskınlarda 170 kilo bozuk et ele geçirildi. Bozuk etlere el konulurken, işyeri hakkında yasal işlem yapıldı.
İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, zabıta eşliğinde ilçe merkezinde bozuk et denetimine çıktı. Kasaplarda yapılan denetimlerde adı açıklanmayan bir işyerinde 170 kilo bozuk et ele geçirildi. İşyeri sahibine idari ceza işlemi uygulayan ekipler, ele geçirilen etleri imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Suruç'ta 170 kilo bozuk et ele geçtiSuruç'ta 170 kilo bozuk et ele geçti

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