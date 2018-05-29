Suruç'ta 33 kişinin öldüğü saldırı davasında tutuklu sanık konuşmadı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015 tarihinde, terör örgütü DEAŞ üyesi Şeyh Abdurahman Alagöz’ün kendisini patlatması ve 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin davanın 5'inci duruşması görüldü. Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, adalete güvenmediği gerekçesiyle susma hakkını kullandığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Kobani'ye yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından dava güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya saldırıda yaralı kurtulanlar, Suruç Aileleri İnisiyatifi üyeleri katılırken, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz de izledi. Çok sayıda müşteki ve mağdur avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, davaya müdahil olan avukatların dosyaya ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Davada 2 tutuksuz polis görevi ihmalden yargılanırken, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanan tek sanık Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, adalete güvenmediği gerekçesiyle susma hakkını kullandığını belirtti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine tutuklu sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı 28 Ağustos'a erteledi. Duruşma nedeniyle jandarma TOMA ve zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı.

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