HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suruç'ta 33 kişinin öldüğü saldırı davasında tutuklu sanık konuşmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015 tarihinde, terör örgütü DEAŞ üyesi Şeyh Abdurahman Alagöz’ün kendisini patlatması ve 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin davanın 5'inci duruşması görüldü.

Suruç'ta 33 kişinin öldüğü saldırı davasında tutuklu sanık konuşmadı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015 tarihinde, terör örgütü DEAŞ üyesi Şeyh Abdurahman Alagöz’ün kendisini patlatması ve 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin davanın 5'inci duruşması görüldü. Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, adalete güvenmediği gerekçesiyle susma hakkını kullandığını söyledi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Kobani'ye yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından dava güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya saldırıda yaralı kurtulanlar, Suruç Aileleri İnisiyatifi üyeleri katılırken, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz de izledi. Çok sayıda müşteki ve mağdur avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, davaya müdahil olan avukatların dosyaya ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Davada 2 tutuksuz polis görevi ihmalden yargılanırken, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanan tek sanık Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, adalete güvenmediği gerekçesiyle susma hakkını kullandığını belirtti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine tutuklu sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı 28 Ağustos'a erteledi. Duruşma nedeniyle jandarma TOMA ve zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Petrol atık havuzuna düşen köpek kurtarıldıPetrol atık havuzuna düşen köpek kurtarıldı
Akü hırsızlarına suçüstüAkü hırsızlarına suçüstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Makam odasında ilginç görüntü

Makam odasında ilginç görüntü

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.