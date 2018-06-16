Suruç'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya 9 gözaltı (2)

ŞENYAŞAR 2 OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması kapsamında esnaf gezisinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Esvet Şenyaşar (64), ölen oğulları Celal ve Adil Şenyaşar'ın yanında toprağa verildi.
Arfi akşamı meydana gelen silahlı kavgada yaralanıp, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep'e hayatını kaybeden esnaf Hacı Esvet Şenyaşar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsisinin ardından Suruç'a getirildi. Suruç Aile Mezarlığı'nda Şenyaşar için cenaze töreni düzenlendi. Şenyaşar'ın cenazesi, aynı kavgada ölen ve dün toprağa verilen oğulları Celal ve Adil Şenyaşar'ın yanına defnedildi. Cenaze törenine; HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, ESP Eş Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran ve Şenyaşar ailesinin yakınları katıldı. Emine Şenyaşar, tören sonrası eşinin taziyelerini kabul etti.
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